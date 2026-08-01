Армия России поразила предприятие в Киеве, производившее детали для ракет ВСУ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 60 0

Также уничтожены заводы по выпуску компонентов БПЛА.

Какие цели поразила армия РФ в Киеве

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия России поразила предприятие «Радиоизмеритель» в Киеве, связанное с производством ракет для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены в городе Киеве<…> агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ГП "Радиоизмеритель", производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», — заявили в ведомстве.

Кроме того, под удары попали сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 «Киевский завод «Буревестник», выпускавшее электронные компоненты для БПЛА киевских боевиков, а также промышленное предприятие Киев-111 «Файер Пойнт», где делали боевые части для крылатых ракет «Фламинго».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России нанесла групповой удар по Киеву и Киевской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
20:21
Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино
20:10
Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте
19:55
В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии
19:35
Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии
19:19
Три человека пострадали в результате удара ВСУ по маршрутке в Брянской области

Сейчас читают

«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни
«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино
«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео