ВСУ атаковали автобус с рудокопами в Запорожской области, погиб один человек

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

Еще 12 человек пострадали.

Атака ВСУ на автобус в Запорожской области: новости

Фото: МАХ/Балицкий Евгений/BalitskyEV

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Боевики ВСУ атаковали автобус с рудокопами в Запорожской области

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автобус с работниками Днепрорудненского железорудного комбината на дороге Веселое — Днепрорудное в Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

Один человек погиб, 12 пострадали. Всего в автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Рудокопы ехали домой с работы.

«Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб», — сообщил глава региона.

Балицкий пообещал, что помощь пострадавшим и близким погибших будет оказана.

«Очередная циничная атака. Противник видел и понимал, что направляет удар по гражданскому автобусу, целенаправленно бил по мирным жителям», — добавил глава региона.

Ранее детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка Запорожской области попал под артиллерийский обстрел. К счастью, в момент атаки детей в здании не было, а все 15 работников выжили.

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