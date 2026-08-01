Опубликовано видео боевой работы расчета самоходной гаубицы «Мста-С»

Пункт управления беспилотниками и опорный пункт ВСУ были уничтожены в результате боевой работы расчета самоходной гаубицы «Мста-С» под Красным Лиманом. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские артиллеристы в зоне проведения спецоперации выполняют широкий спектр задач — поражают командные пункты врага, наблюдательные посты, склады боеприпасов, мобильные артиллерийские системы, площадки взлета дронов.

Кроме того, расчеты гаубиц прикрывают штурмовые группы и ведут контрбатарейную борьбу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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