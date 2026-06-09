Бортников: в России не снижается вербовочная активность украинских спецслужб

Эфирная новость 51 0

Киевский режим стремиться максимально ударить по российской экономике и обороноспособности.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

О новых угрозах говорили на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Киевский режим стремится нанести максимальный ущерб российской экономике и обороноспособности. Только в Северо-Западном регионе за последние три года число преступлений террористической направленности увеличилось втрое.

«Не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий, сбора информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказания иной пособнической помощи», — заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.

На заседании были выработаны дополнительные меры, направленные на борьбу с угрозами на территории Северо-Западного федерального округа. Бортников заявил, что в регионе требуется существенная корректировка в организации антитеррористической защищенности объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Можно не работать? Когда разрешается уйти из офиса из-за жары
15:25
На портале «Госуслуги» появится тревожная кнопка — что известно
15:21
Мужчина натравил собаку на фанатов «Локомотива» в Уфе
15:15
Машину отбросило в сторону: подробности теракта в Балашихе
15:10
Российские синхронистки-юниоры с триумфом вернулись в Москву из Люксембурга
15:04
Неизвестное устройство взорвалось в руках у подростка в Москве

Сейчас читают

«Филипп, я хотела потереться!» — Киркоров и Тодоренко подрались на сцене
«Мне давали 500 рублей»: Звезда «Дома-2» Меньщиков выступает в метро
«Есть любимая девушка»: Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын живет в Израиле
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео