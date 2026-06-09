Бортников: в России не снижается вербовочная активность украинских спецслужб

О новых угрозах говорили на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Киевский режим стремится нанести максимальный ущерб российской экономике и обороноспособности. Только в Северо-Западном регионе за последние три года число преступлений террористической направленности увеличилось втрое.

«Не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий, сбора информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказания иной пособнической помощи», — заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.

На заседании были выработаны дополнительные меры, направленные на борьбу с угрозами на территории Северо-Западного федерального округа. Бортников заявил, что в регионе требуется существенная корректировка в организации антитеррористической защищенности объектов.

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