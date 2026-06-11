Митя Фомин боится идти к психологу: «Мои тайны могут быть обнародованы!»

|
Алена Куликова
Алена Куликова 32 0

Квалификация специалистов этого направления вызывает сомнения у артиста.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Митя Фомин рассказал, что боится ходить к психологам

На премии Fashion People Awards Teens 2026 певец Митя Фомин поделился с корреспондентом 5-tv.ru опасениями по поводу рынка психологических услуг в России. 

Около 300 тысяч психологов рискуют лишиться работы, так как их квалификация вызывает сомнения. Сам Фомин периодически испытывает желание обратиться к специалисту, но его останавливает вопрос конфиденциальности.

«Мои тайны могут быть обнародованы, а у меня они достаточно глубокие», — заявил артист.

По словам Фомина, найти квалифицированного психолога с опытом и под конкретные задачи сложно. Такие специалисты обычно дороги, полностью заняты и недоступны в срочном порядке. Вместо них чаще встречаются шарлатаны, с которыми он не хочет общаться.

Певец убежден, что лучший «психолог» — это близкий друг или родственник. Профессиональные психологи, как он отметил, не дают советов, а лишь выслушивают и направляют. Но этого, по его мнению, достаточно, чтобы проблема стала почти решенной.

Для рабочих и личных вопросов, считает артист, нужны надежные друзья, которые никогда не предадут. При этом он подчеркнул: если у человека нет близких друзей, это повод задуматься. Сам Фомин признался, что иногда хочет пойти к психологу, но страх раскрытия тайн перевешивает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артист стал реже заниматься сексом. Он заявил, что формула, которая раньше работала в общении с людьми, перестала быть эффективной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
За городом рисков не меньше: как обезопасить домашних животных на даче
14:08
Замглавы МИД РФ разъяснил послам ЕС позицию России на переговорах по Украине
14:06
Песков пожелал скорейшего выздоровления Набиуллиной
14:00
Митя Фомин боится идти к психологу: «Мои тайны могут быть обнародованы!»
13:59
Радиостанция «Судного дня» повторила загадочное слово спустя почти пять лет
13:54
«Три кота» выпустили футбольную мобильную игру к Чемпионату мира

Сейчас читают

Суд вынес приговор студенту по делу об электромопеде сына Сергея Жукова
«Больше тысячи бутонов»: Рудковская похвасталась садоводческими способностями
«Требуйте справки!» — Митя Фомин высказался о сексе
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео