ВС РФ освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
Группировки «Север» и «Южная» нанесли поражение восьми украинским бригадам на этих направлениях.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Охримовка и Роскошное в ходе наступательных действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.
Помимо занятия новых рубежей, российским подразделениям удалось нанести серьезный урон живой силе противника.
Бойцы группировки «Север» поразили формирования двух механизированных бригад и бригаду теробороны вблизи Жовтневого, Басово, Варваровки и Казачьей Лопани. Военнослужащие Южной группировки атаковали три механизированные, мотопехотную, аэромобильную бригады, а также украинскую тероборону в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки и других населенных пунктов ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал об освобождении населенного пункта Химик в ДНР.
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