ВС РФ освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 58 0

Группировки «Север» и «Южная» нанесли поражение восьми украинским бригадам на этих направлениях.

ВС РФ освободили Охримовку и Роскошное

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Охримовка и Роскошное в ходе наступательных действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.

Помимо занятия новых рубежей, российским подразделениям удалось нанести серьезный урон живой силе противника.

Бойцы группировки «Север» поразили формирования двух механизированных бригад и бригаду теробороны вблизи Жовтневого, Басово, Варваровки и Казачьей Лопани. Военнослужащие Южной группировки атаковали три механизированные, мотопехотную, аэромобильную бригады, а также украинскую тероборону в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки и других населенных пунктов ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал об освобождении населенного пункта Химик в ДНР.

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