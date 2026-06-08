Армия России освободила населенный пункт Химик в ДНР

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 55 0

Минобороны отчиталось об очередном успешном продвижении на Донецком направлении.

ВС РФ освободили Химик в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военные установили полный контроль над населенным пунктом Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Химик», — говорится в официальной сводке ведомства.

Другие подробности боевой работы на этом участке пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты БПЛА «Орлан-10» группировки войск «Север» вскрыли позиции и скопление боевиков ВСУ в Сумской области. В ходе мониторинга было обнаружено крупное скопление живой силы и техники противника. Информацию передали на командный пункт, после чего по врагу нанесли огневое поражение.

Оператор с позывным «Кекс» рассказал, что ключевое преимущество «Орлана-10» — продолжительность полета. Аппарат поднимается на высоту в несколько километров и может вести разведку в глубоком тылу на дальности до 100 километров. Камера высокого разрешения позволяет фиксировать движение техники даже на большом удалении. Благодаря своевременному обнаружению были уничтожены значительные силы ВСУ.

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