«Могут возникнуть нюансы»: юрист о наследстве Людмилы Чурсиной

Адвокат Вербицкая-Линник: наследство Чурсиной, вероятно, достанется племяннику

Если у народной артистки СССР Людмилы Чурсиной не было завещания, то все ее имущество перейдет племяннику. Об этом изданию «МК» рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

«Людмила Чурсина не оставила детей, однако у нее все же есть родственники, племянник: они подлежат призванию к наследованию в порядке, установленном законом. Если, конечно, Людмила Алексеевна не оставила завещания. В этом случае могут возникнуть разные нюансы», — объяснила юрист.

Она добавила, что человек имеет право в завещании указать наследником любое лицо. Например, художник Николай Рерих оставил все нажитое советскому народу в лице Коммунистической партии. Однако есть исключения. Закон защищает нетрудоспособных наследников. Если таковые имеются, то им в любом случае достанется минимум половина от причитающейся по закону доли.

Случаи, когда возникают какие-либо споры в распределении наследства усопшего, решаются в судебном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Людмила Чурсина жила скромно. Движимого имущества не имела. Из недвижимого — однокомнатная квартира в Москве в районе Суворовской площади. Помещение в 24 квадратных метра оценивается в 20 миллионов рублей.

Однако последние годы артистка большую часть времени проводила в Санкт-Петербурге. Чурсина жила в квартире младшей сестры и помогала своему племяннику Александру. У него две дочери, у одной из которых был диагностирован детский церебральный паралич.

Кроме материального имущества у артистки может быть и нематериальное. Ее фильмография состоит более чем из 100 ролей. Это предполагает наличие прав на получение авторских отчислений за показ ее фильмов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.