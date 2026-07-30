Экс-замглавы Белгородской области Зайнуллина осудили на 20 лет

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 97 0

Вместе с ним наказание получил и другой вице-губернатор региона Владимир Базаров.

За что осудили замглавы Белгородской области Зайнуллина

Фото: sev.gov.ru

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Бывшего вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина приговорили к 20 годам тюремного заключения за хищение денежных средств при возведении фортификационных сооружений. Об этом 5-tv.ru заявил его адвокат Денис Брудов.

Экс-чиновника обвинили во взятке и растрате в особо крупном размере. При этом из состава дела убрали статью о мошенничестве. Сам Зайнуллин свою вину отказался признавать.

Адвокат осужденного назвал приговор слишком суровым и несправедливым. Он подчеркнул, что его подзащитный намерен обжаловать судебное решение.

«Суд прошел скоротечно, с постоянными заявлениями прокуроров и судьи о необходимости сокращения процессуальных сроков рассмотрения дела. Будем, естественно, обжаловать», — сказал Брудов.

Зайнуллин осенью 2025 году оказался под следствием по делу о растрате средств при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Тогда Останкинский суд столицы взыскал с него свыше 924 миллионов рублей по иску Генпрокуратуры РФ.

На скамье подсудимых также оказались другой бывший заместитель руководителя региона Владимир Базаров и еще семеро участников процесса. Всем причастным назначили длительные сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистку Дарью Шипачеву приговорили к заключению в колонии общего режима по делу о государственной измене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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