Что говорят дети, родители, соседи: новые данные в истории о смерти ученого Зезина в Екатеринбурге

Избивавшие ученого Зезина мужчины допрошены в Екатеринбурге

В деле о смерти ученого Никиты Зезина появился первый задержанный. Это один из тех, кто участвовал в его избиении. Подозреваемому предъявлено обвинение в хулиганстве. Но сейчас всплывают детали, способные изменить ход дела. Корреспондент «Известий» Нина Катаева встретилась с некоторыми участниками роковых событий.

Ожидая вояж в СИЗО, один из главных подозреваемых в деле о гибели ученого Никиты Зезина успевает сказать, что он не преступник, он — отец. Несколько часов на допросе Аркадий Вагнер пытался объяснить следователям, что просто защищал сына.

«Это дети, это наши дети. Пускай поставит любой человек себя на наше место, когда их детей неизвестные мужчины возьмут за шкварник и закинут в машину. Они будут ехать по дороге и плакать… Один ребенок плакал… Конкретно мне сын сказал: «Я еле сдержался», — рассказывает задержанный.

Сын сдержался, а вот отец и его товарищ — нет. На кадрах, появившихся в сети, Аркадий Вагнер и Александр Реверук устраивают самосуд над сотрудниками УрО РАН, которые, как они посчитали, похитили их детей с поля, где те катались на квадрациклах.

«Некоторые вообще бы, может быть, посильнее ударили. По лицу ударили. Мы от этого не отказываемся. Это на эмоциях было сделано», — заявляет жена Александра Реверука Светлана.

В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры прямо с места событий. Огромная площадь примятой травы — погоня за школьниками была долгой.

«Они сами там гонялись за детьми. У меня внук на квадрацикле чуть не перевернулся, они ему пересекали дорогу», — рассказывает Любовь Реверук, мать Александра Реверука.

Как маленькие дети — им всем от пяти до девяти лет — оказались за рулем, и главное, почему конфликт дошел до рукоприкладства?

Вчера это объяснял Реверук, сегодня Вагнер. Оба прошли через детектор лжи. Для Александра Реверука — это знакомые процедуры, раньше он уже был судим. Во время службы в ГИБДД, выстрелил в сослуживца.

«Случайно выстрелил. Отсидел. Два года по-моему», — вспоминает сосед мужчины Олег.

Сегодня в Следственный комитет привезли детей, чтобы услышать их трактовку событий. Школьников заводят по одному, чтобы каждый рассказал свою версию.

Детали — после беседы со следователями — нам рассказал один из детей, сын обвиняемого.

«Они говорили то, что мы фашисты, террористы. Пугали, угрожали палкой. Не били, только замахивались на одного», — вспоминает мальчик Саша Реверук, сын Александра Реверука

Сторона защиты намерена доказать, что связи между побоями и гибелью ученого нет. Это должна показать судебно-медицинская экспертиза. Адвокат Вагнера готов предоставить в суде фотографии синяков и ссадин, которые остались у детей после встречи с учеными.

«Невиновен мой подзащитный в инкриминированном преступлении. Потому что там, видите, ему вменяется хулиганство, совершенное группой лиц, и тем более в отношении лица, которое выполняло там общественный долг», — говорит Алексей Стадников, адвокат Аркадия Вагнера.

Меру пресечения нападавшим должны избрать в ближайшие два дня. Если их вина будет доказана, им может грозить срок до семи лет лишения свободы.

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