В США подготовили план новой военной операции против Ирана

Руководитель Центрального командования американских ВС (CENTCOM) Брэд Купер разработал план проведения военной кампании против Ирана длительностью до двух недель. Об этом сообщила местная газета Wall Street Journal (WSJ)со ссылкой на источники. При этом, как сообщает журналист Axios Барак Равид, атаки уже ведутся.

Собеседники WSJ заявили, что Купер рассматривает нанесение интенсивных ударов с целью ослабления ракетных угроз со стороны исламской республики, несмотря на проблемы с системами противовоздушной обороны у Вашингтона. Они добавили, что президент США Дональд Трамп изучает этот вариант в качестве ответа на недавние атаки Тегерана.

При этом глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выступил с более осторожной риторикой. По его словам, если запасы ракет-перехватчиков ПВО на Ближнем Востоке будут израсходованы, то это приведет к негативным последствиям для нацбезопасности США.

Кроме того, портал пишет, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время недавней встречи с Трампом и главой Пентагоном Питом Хегсетом поднимал вопрос о совместных ударах при возможном возобновлении конфликта с Ираном.

Ранее Трамп заявил о готовности американских военных атаковать иранские ядерные объекты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.