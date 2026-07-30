Каникулы с ОРВИ: почему мы болеем летом

Терапевт Бурнацкая: перепады температур приводят к возникновению ОРВИ в жару

Столкнуться с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в жаркую погоду вполне реально. Об этом в беседе с порталом Lenta.ru сообщила терапевт Светлана Бурнацкая.

Она отметила, что спровоцировать простуду в летнее время года могут резкие перепады температур. По ее словам, когда человек с 35-градусной жары заходит прохладное помещение с включенным кондиционером, то организм вынужден быстро перестраиваться.

Специалист подчеркнула, что холодных воздух сам по себе не приводит к моментальной простуде, однако он способен ослабить слизистые горла и носа, что упрощает попадание различных вирусов при контакте с ними.

Кроме того, схожий эффект дает употребление сильно охлажденных напитков и длительное пребывание в холодной воде после перегрева.

При этом Бурнацкая добавила, что чистый кондиционер более безопасен для организма, однако если его фильтры загрязнены, то в них скапливаются пыль, аллергены и микроорганизмы, и риск подхватить ОРВИ растет.

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