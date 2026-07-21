Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»

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Балкер и сухогруз подбили ударами беспилотников «Герань» и «Гербера».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российская армия тем временем перерезает морские маршруты поставки вооружения и боеприпасов для ВСУ. Минобороны показало кадры поражения двух грузовых судов, которые направлялись в порт «Черноморск». Балкер и сухогруз были подбиты ударами беспилотников «Герань» и «Гербера».

А на передовой без остановки идtт борьба за господство в «малом небе». Чтобы сбивать вражеские дроны, наши бойцы используют все возможные инструменты. Крупные цели, такие как гексакоптеры и разведывательные беспилотники самолетного типа, уничтожают снайперы. Благодаря тепловизорам и приборам ночного видения они ведут прицельный огонь с дистанций от 300 до 500 метров.

Снайперы группировки войск «Центр» уничтожают тяжелые гексакоптеры и разведывательные БПЛА ВСУ на добропольском направлении.

Еще одна эффективная тактика, которую применяют наши подразделения, — использование дронов-перехватчиков. Операторы дежурных групп выслеживают вражеские беспилотники в небе и догоняют их. Затем БПЛА-перехватчик направляют в уязвимые зоны цели — винты, аккумуляторы и боекомплект — это гарантирует их уничтожение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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