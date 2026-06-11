Пашинян назвал маловероятным рост цен на российский газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не ожидает пересмотра условий поставок российского природного газа, ссылаясь на действующие долгосрочные договоренности. Об этом он заявил агентству «Sputnik Армения».

«Если у России есть какие-либо опасения, мы постараемся терпеливо их развеять», — подчеркнул он, добавив, что армянские власти анализируют все возможные сценарии развития событий.

При этом Пашинян признался, что работает с Владимиром Путиным уже более восьми лет и считает его рациональным человеком, который опирается на факты.

Несмотря на оптимистичный тон, Москва ранее предупреждала о серьезных экономических рисках для Еревана в случае выхода из ЕАЭС.

Владимир Путин 29 мая заявил, что Армения может лишиться 14% валового внутреннего продукта, если Российская Федерация будет вынуждена поднять цены на энергоносители.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва заявила о грубом нарушении демократических процедур на выборах в Армении.

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