Парламент Италии впервые проголосовал за поэтапное снятие санкций с РФ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Главным условие для запуска процесса — завершение конфликта на Украине.

Парламент Италии выступил за поэтапное снятие санкций с РФ

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Парламентское большинство Италии скорректировало проект резолюции, которую депутаты рассмотрят накануне заседания Совета Евросоюза, намеченного на 18–19 июня. Как сообщила La Repubblica, добиться изменений удалось партии «Лига Севера», выступившей за более мягкие формулировки по ряду вопросов, связанных с Россией.

Как отметило издание, парламентарии сохранили в документе положение о дальнейшей поддержке государственных структур Украины и ее граждан. Одновременно авторы резолюции указали на необходимость активного участия парламента в рассмотрении решений, способных повлиять на экономическую ситуацию в стране.

Кроме того, в обновленной версии документа содержится прямой призыв разработать механизм постепенной отмены ограничительных мер против России. Главным условием запуска процесса является завершение конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны Евросоюза начали работу над 21-м пакетом санкций против России. Цель очередного пакета — сделать так, чтобы россияне ощущали последствия конфликта на Украине в повседневной жизни.

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