Попытка согласовать 21-й пакет санкций против России провалилась

Послы стран Евросоюза не смогли достичь договоренности по 21-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

«Послы стран Европейского союза в среду не смогли достичь соглашения по 21-му пакету санкций против России, который готовится в ответ на продолжающуюся войну России против Украины», — говорится в материале.

Также уточняется, что дипломаты решили оставить без изменений потолок цен на российскую нефть до 23 июля, когда будет новое обсуждение санкций. Сейчас потолок цен находится на уровне 44,1 доллара за баррель. Согласование рестрикций еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против России и расширила ограничительный список. В новый перечень вошли 16 физических лиц и семь организаций. Решение было принято Федеральным министерством экономики, образования и исследований страны.

Попавшие под санкции лица и организации столкнутся с заморозкой активов. Для физических лиц также предусмотрены ограничения на въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию.

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