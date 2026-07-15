Дочь Орнеллы Мути: итальянская пресса чрезмерно предвзята по отношению к России

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути, актриса и певица Найке Ривелли, раскритиковала итальянскую прессу за предвзятое отношение к России. Свое эмоциональное видеообращение она записала одному из журналистов по имени Роберто на своей странице в Facebook*.

Найке возмутилась критикой в адрес матери за ее поездки в Россию и участие в благотворительных мероприятиях. Ривелли также напомнила о собственном происхождении: бабушка актрисы была русской, поэтому сама Найке и Орнелла — наполовину русские. Для них Россия — это страна, где живут их родственники, которую они любят и всегда будут посещать.

При этом представителя СМИ она красочно называла «занозой в заднице».

«Моя мама — русская, как и моя бабушка, которой уже нет. Мы наполовину русские! Разве ты не знал этого, Роберто, раз ты такой замечательный журналист? Тогда я хотела бы тебе кое-что сказать. Мы с мамой всегда будем ездить в Россию, потому что у нас там есть родственники, понятно? А русские — замечательные люди, и мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию, понимаешь? Я не позволю никому нападать на мою маму», — эмоционально отстояла свои корни итальянка.

Кроме того, актриса отметила, что опубликованные журналистом фотографии с президентом России Владимиром Путиным были сделаны около десяти лет назад на ужине для больных детей. И такие мероприятия посещали многие мировые звезды, поскольку цель встречи была гуманитарной.

«И да, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин тоже время от времени появляется на таких мероприятиях. А еще Шэрон Стоун, Сьюзен Сарандон и многие другие артисты, потому что это было важно для больных детей, понятно? Там же была и твоя любимая Моника Беллуччи, почему ты не вымещаешь свою злость на ней? Это называется расизмом по отношению к моей матери», — указала на двойные стандарты журналиста дочь Орнеллы Мути.

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