Директору Линды предъявили обвинение в крупном мошенничестве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 30 0

Потерпевшим по делу признан продюсер Максим Фадеев.

Директору Линды предъявили обвинение в мошенничестве

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Директор певицы Линды Михаил Кувшинов переведен в статус обвиняемого по уголовному делу о масштабном хищении прав на музыкальные произведения Максима Фадеева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Сейчас Кувшинов обвиняемый», — сказал источник, добавив, что ранее фигурант проходил в качестве подозреваемого.

Следствие просит продлить до 20 августа срок домашнего ареста.

Тверской суд Москвы еще 14 мая отправил его под домашний арест. Кувшинов категорически отрицает свою причастность к афере. Потерпевшим по делу признан продюсер Максим Фадеев, а ущерб превышает миллион рублей.

Уголовное дело пересекается с расследованием в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который сейчас находится в СИЗО.

Именно с его компанией ООО «Профит» связаны недавние следственные мероприятия. 12 мая в офисе этой организации прошли обыски, обусловленные задержанием и допросом самой певицы Линды, которая по итогу выступает в процессе свидетелем.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании гендиректора «Джем» Андрея Черкасова, подозреваемого в крупных махинациях с авторскими правами.

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