Объект судебных споров: какими были условия договора Фадеева и Кувшинова на песни Линды

Договор, из-за которого судятся Фадеев и Кувшинов, передавал права на 48 песен

Договор, из-за которого судятся композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев и продюсер певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман — Прим.ред.) Михаил Кувшинов, передавал авторские права на 48 песен. В распоряжении 5-tv.ru оказался тот самый документ, заключенный в 1998 году.

Согласно этому договору, Фадеев передал права Кувшинову на четыре музыкальных альбома Линды, в которых входили 48 песен. Данный документ является объектом судебного спора и обвинений продюсера артистки в мошенничестве.

В договоре указано, что новые правообладатели могут распоряжаться композициями из списка по своему усмотрению: воспроизводить, распространять, импортировать, исполнять публично, передавать в эфир и даже передавать использование песен другим лицам.

Однако подпись, поставленная Фадеевым на этих бумагах, считается поддельной. Данный факт даже был подтвержден экспертизой.

По утверждениям композитора, фальсификацией передачи прав занимался лично Кувшинов. Он собственноручно ставил «автографы» автора треков в договоре. Утверждалось также, что в этой преступной схеме участвовали отец исполнительницы Лев Гейман и генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов.

Сам Кувшинов свою вину не признал. Ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Максим Фадеев уже был признан потерпевшим. А ущерб составил один миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мосгорсуд продлил домашний арест Михаилу Кувшинову. Защита настаивала на том, что у преступления истек срок давности.

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