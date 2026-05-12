«Деятельность связана с подделкой документов»: Величковский про суд с Черкасовым

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 15 0

Композитор поделился своей историей разбирательств с генеральным директором издательства «Джем», в чьей компании ООО «Профит» прошли обыски. Они напрямую связаны с задержанием певицы Линды.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Деятельность Андрея Черкасова связана с подделкой документов

Деятельность генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова связана с подделкой документов. Об этом рассказал композитор Леонид Величковский в беседе с 5-tv.ru.

«Вся деятельность Черкасова связана с подделкой документов — отсюда все проблемы», — сказал композитор.

Композитор поделился своей историей судебных разбирательств с Черкасовым, которые продолжаются уже на протяжении нескольких лет до сегодняшнего дня.

«У меня подделали договоры, мои подписи», — рассказал он.

Величковский рассказал, что познакомился с Черкасовым в 1990-х, который работал на тот момент грузчиком в группе «Технология», а потом тот стал заниматься продажей рекламной продукции. Его поймали на недостаче, но композитор все равно продолжил с ним общаться.

Подробностей конфликта певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) с продюсером Максимом Фадеевым композитор не знает.

Ранее в этот же день сообщалось об обысках в офисе компании ООО «Профит», принадлежащей генеральному директору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову. По словам источника 5-tv.ru, обыски напрямую связаны с задержанием Линды утром.

Сообщается, что с помощью поддельных договоров певица вместе с директором ООО «Профит» Дарьей Шамовой присвоили себе права на песни Линды. Сам Черкасов в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.

О конфликте певицы с продюсером Максимом Фадеевым до этого писали многие СМИ. Линда рассказывала о психологическом давлении и попытках Фадеева запретить ей исполнять песни.

Ранее 5-tv.ru писал, что певицу Линду доставили на допрос силой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:11
Пожар на территории Измайловского кремля удалось локализовать
3:00
«Весна пришла — будем сажать»: разоблачением Зеленского и его компании занялись на Украине
2:38
Жуткие кадры пожара на территории Измайловского кремля
2:16
Пять человек спасли в Измайловском кремле, где вспыхнул мощный пожар
2:00
Такого мощного оружия нет ни у кого: что известно об испытании ракеты «Сармат»
1:36
В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Опубликовано видео пожара в Измайловском кремле
«Жизнь предоставляет выбор»: верит ли Сапрыкин в судьбу
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео