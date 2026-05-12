«Деятельность связана с подделкой документов»: Величковский про суд с Черкасовым

Деятельность Андрея Черкасова связана с подделкой документов

Деятельность генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова связана с подделкой документов. Об этом рассказал композитор Леонид Величковский в беседе с 5-tv.ru.

«Вся деятельность Черкасова связана с подделкой документов — отсюда все проблемы», — сказал композитор.

Композитор поделился своей историей судебных разбирательств с Черкасовым, которые продолжаются уже на протяжении нескольких лет до сегодняшнего дня.

«У меня подделали договоры, мои подписи», — рассказал он.

Величковский рассказал, что познакомился с Черкасовым в 1990-х, который работал на тот момент грузчиком в группе «Технология», а потом тот стал заниматься продажей рекламной продукции. Его поймали на недостаче, но композитор все равно продолжил с ним общаться.

Подробностей конфликта певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) с продюсером Максимом Фадеевым композитор не знает.

Ранее в этот же день сообщалось об обысках в офисе компании ООО «Профит», принадлежащей генеральному директору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову. По словам источника 5-tv.ru, обыски напрямую связаны с задержанием Линды утром.

Сообщается, что с помощью поддельных договоров певица вместе с директором ООО «Профит» Дарьей Шамовой присвоили себе права на песни Линды. Сам Черкасов в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.

О конфликте певицы с продюсером Максимом Фадеевым до этого писали многие СМИ. Линда рассказывала о психологическом давлении и попытках Фадеева запретить ей исполнять песни.

Ранее 5-tv.ru писал, что певицу Линду доставили на допрос силой.

