Вернула себе свой голос: как Суханкина судилась за права на песни «Миража»

Развязка наступила в споре вокруг творческого наследия группы «Мираж». Певица Маргарита Суханкина выиграла суд у основателя коллектива — продюсера Андрея Литягина. Продюсер самовольно распоряжался совместными хитами, которые знает и вся вся страна, а гонорарами не делился. Музыка, которая больше не связывает, — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Легендарные хиты, под которые засыпала и просыпалась вся страна, вдруг оказались вещдоками. Песни, которые напевали в подъездах, электричках и крутили на школьных дискотеках, теперь в судебных материалах.

Звезды больше не молчат. А разбираются в суде. Где-то там, в череде заседаний, уже и музыка потерялась, но солистка «Миража» Маргарита Суханкина доказала: ее голос, до боли знакомый россиянам по трем десяткам песен, — ее собственность. А не того, кто сидел в продюсерском кресле. Бывшая солистка комментирует свою победу «Известиям».

«Это огромный праздник, как говорится, на моей улице, который состоялся. Это мой золотой голос звучит на всех основных песнях группы «Мираж», — сказала экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

О том, что основатель группы Андрей Литягин единолично распоряжается хитами группы и не платит за это ни копейки, Суханкина узнала случайно. И подала иск. Теперь Литягин должен ей восемь миллионов рублей. Правда, с решением не согласен — готовит финальный аккорд в судебной симфонии — апелляцию. В предыдущих интервью он не раз заявлял: «Мираж — его и ничей больше».

«То есть „Мираж“ — это прежде всего идея. В различные времена на контрактных условиях работали различные исполнители этой идеи», — говорил основатель и руководитель группы «Мираж» Андрей Литягин.

Далекий 1986-й! Андрей Литягин запускает проект «Мираж», которому суждено было стать одним из символов эпохи. Молодые лица, смешные прически, синтезаторы, похожие на космические корабли. Кажется, Литягин тогда нашел формулу сценического бессмертия — забитые стадионы, пластинки с миллионными тиражами: идеальный сплав запоминающейся мелодии и звонкого голоса.

Эти песни в последние годы вернулись в чарты. «Новый герой» стал ретро-саундтреком к популярному сериалу. Но вместе с былой популярностью возродились и старые споры.

«Продюсеры иногда как-то так нагло поступают и решают, что это их богатство, в которое они вложили. Но они уже давно окупились», — сказал музыкант, лидер группы «7Б» Иван Демьян.

«Суханкина теперь может самостоятельно им распоряжаться, передавать, сдавать в аренду, получать доход. Литягин лишен такой возможности», — отметил юрист Тимур Матвеев.

Впрочем, эти вокально-инструментальные тяготы тянутся с нулевых. Солистки «Миража» уже пытались отсудить свои золотые голоса. Но у Натальи Гулькиной Литягин выиграл. А Татьяну Овсиенко пытались заставить саму платить за песни, исполненные, по признанию ее же продюсера, под чужую фонограмму. Однако там обошлось без судебных разбирательств.

Нулевые тоже помнят скандалы, когда юные артистки вдруг понимали, что их голоса и песни принадлежат не им. Группа «Ранетки» — один из самых громких примеров. Девочки-подростки стали звездами, а потом начались разногласия с продюсером. Коллектив распался.

«Знаем мы этих карабасов-барабасов. Им бы лишь бы нажиться на чем-то. Хотя они забывают, что продюсер и артист — это симбиоз», — отметила экс-солистка группы «Ранетки» Евгения Огурцова.

Мотивы знакомые: слова, музыка, песни, деньги! Легенда 1990-х Юрий Шатунов судился с Андреем Разиным больше десяти лет. Сначала проиграл, потом выиграл — правда, известно об этом стало уже после его смерти. Суд признал права на 23 песни — а там и «Розы…», и «Вечер…», и «Седая ночь» — за семьей Шатунова.

Выиграла и Маргарита Суханкина, став первой солисткой «Миража», отсудившей у основателя и права, и деньги. Тот самый ее голос, который когда-то звучал на фонограммах, теперь официально принадлежит только ей. И это не мираж, а музыкальная память нескольких поколений. Впрочем, между творчеством и гонорарами уже очень тонкая связь.

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