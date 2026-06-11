Захарова: «мирные» инициативы ЕС мешают переговорам по Украине

«Мирные» инициативы Европейского Союза (ЕС) по украинскому вопросу на самом деле мешают созданию условий для начала реальных переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире», — приведены ее слова на сайте министерства.

По словам дипломата, представители европейских стран даже не пытаются скрыть свои намерения.

Захарова также обратила внимание на недавнее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Она прямо дала понять, что Европа никогда не выступит в роли нейтрального посредника между Москвой и Киевом, так как полностью перешла на сторону Украины ради защиты собственных интересов.

«Таким образом, она (Кая Каллас. — Прим. ред.) призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России», — сказала дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова заявила, что Россия ответит на новый санкционный пакет ЕС жесткими мерами. Она подчеркнула, что ограничения не могут повлиять на суверенную политику страны и осудила односторонние принудительные меры.

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