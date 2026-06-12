ЦИК Армении аннулировал итоги выборов на двух участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении официально аннулировала результаты парламентских выборов на двух избирательных участках. Это решение было озвучено главой ведомства Ваагном Овакимяном во время внеочередного заседания.

Речь идет об участке № 35/65 в южном городе Мегри и участке № 10/51 в ереванском районе Нубарашен. Основанием для отмены итогов стали сообщения о нарушениях в день голосования.

«На обоих участках в день выборов, уже после завершения голосования, наблюдалось скопление военнослужащих», — сказал Ваагн Овакимян.

Местные СМИ зафиксировали, что после официального закрытия участков туда привезли большое количество военнослужащих. Солдаты продолжали отдавать свои голоса уже во внеурочное время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оппозиционный блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» намерен 12 июня подать в ЦИК республики требование об аннулировании результатов парламентских выборов.

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