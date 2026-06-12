ЦИК Армении аннулировал итоги выборов на двух участках

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 13 0

Причиной стало продолжение голосования во внеурочное время.

Почему в Армении аннулировали итоги выборов на двух участках

Фото: Патрин Александр/ТАСС

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении официально аннулировала результаты парламентских выборов на двух избирательных участках. Это решение было озвучено главой ведомства Ваагном Овакимяном во время внеочередного заседания.

Речь идет об участке № 35/65 в южном городе Мегри и участке № 10/51 в ереванском районе Нубарашен. Основанием для отмены итогов стали сообщения о нарушениях в день голосования.

«На обоих участках в день выборов, уже после завершения голосования, наблюдалось скопление военнослужащих», — сказал Ваагн Овакимян.

Местные СМИ зафиксировали, что после официального закрытия участков туда привезли большое количество военнослужащих. Солдаты продолжали отдавать свои голоса уже во внеурочное время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оппозиционный блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» намерен 12 июня подать в ЦИК республики требование об аннулировании результатов парламентских выборов.

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