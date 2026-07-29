Унесло течением вместе с отцом: тело пропавшего ребенка нашли в Сочи
Мальчик с родителем пытались перейти реку.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Отца и сына унесло течением в Сочи, их тела нашли в акватории Черного моря
В Лазаревском районе Сочи нашли тело пропавшего ребенка, которого ранее унесло течением вместе с отцом. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы спасения города Сочи.
Несовершеннолетнего обнаружили на третий день поисковых работ. Тело пропавшего мальчика нашли в акватории Черного моря, неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка».
Ребенка унесло течением вместе с отцом 27 июля, когда они пытались вброд перейти русло реки Псезуапсе в районе пляжа «Багратион». В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники Службы спасения города Сочи и плавательные средства — каждый день пропавших искали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники.
«Служба спасения города Сочи» выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в пресс-службе организации.
Ранее отца мальчика нашли и эвакуировали на сушу, попытавшись реанимировать, однако он скончался. В МЧС сообщили, что его также обнаружили в акватории Черного моря. Известно, что мужчина и мальчик были туристами.
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