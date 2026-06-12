Шелгунов: Людмила Чурсина обладала особой манерой поведения на сцене

Ушедшая из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина была великой актрисой с редкой сценической самобытностью. Об этом рассказал заслуженный артист России Сергей Шелгунов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания.

«Для меня это была великая актриса. Смотреть на нее было очень трогательно», — вспомнил он.

По словам артиста, Чурсина обладала особой манерой поведения на сцене и в театре. Как он рассказал, что она появлялась не случайно и не буднично, а будто проживала каждое движение.

«Она выходила не просто так обычно. Она выходила на цыпочках, она ходила по театру, прикасаясь ко всему», — рассказал он.

Шелгунов признался, что ему тяжело прощаться с артистами такого масштаба. Он отметил, что личность актера имеет большое значение, особенно когда речь идет о людях, которые оставили заметный след в искусстве.

«Конечно, больно. Грустно, что мы расстаемся с такими великими личностями. Это только так говорится, что не важно, какой человек. Конечно, важно», — сказал артист.

Хотя Шелгунов лично не работал с Чурсиной, он высоко ценил ее талант. Особенно артист выделил способность Людмилы глубоко входить в роль и полностью погружаться в материал.

«А мы могли только завидовать ее способности — вот так внедряться в материал. Все помнят „Угрюм-река“. Кто сыграет так сегодня?» — подчеркнул он.

Людмила Чурсина скончалась 10 июня. Ей было 84 года. Артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Будущая актриса родилась 20 июля 1941 года. В детстве она мечтала о балете, но поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина в 1959 году.

В кино Чурсина дебютировала еще студенткой. Она сыграла Зою в картине «Когда деревья были большими» в 1961 году. Всего в фильмографии актрисы более 100 ролей. Помимо кино, значительную часть жизни она посвятила театральной сцене.

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