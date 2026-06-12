Ленты не обновляются: в работе Facebook* и Instagram* произошел крупный сбой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Часть пользователей столкнулась с трудностями при публикации контента и обновлении страниц.

Почему Facebook* и Instagram* не работают

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Mojahid Mottaki

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В работе Facebook* и Instagram* зафиксировали масштабный сбой

В работе Facebook*, Instagram* и Messenger наблюдается масштабный сбой. Пользователи из разных стран сообщили, что не могут обновить ленту, загрузить страницы и воспользоваться отдельными функциями сервисов.

Исходя из жалоб, часть пользователей столкнулась с трудностями при просмотре ленты новостей, публикации контента и обновлении страниц. Также поступали данные о проблемах со входом в аккаунты и отправкой сообщений.

Неполадки фиксировали в разных регионах. Это могло указывать на глобальный характер сбоя, однако официального подтверждения причин пока не было.

Компания Meta**, которой принадлежат Facebook и Instagram, не комментировала произошедшее. Также не сообщалось, когда работа сервисов может быть восстановлена полностью.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, хакеры взломали президентский аккаунт бывшего главы США Барака Обамы в Instagram.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — признана экстремистской и террористической организацией в РФ, ее деятельность запрещена на территории страны.

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