Хакеры взломали президентский аккаунт Барака Обамы в Instagram*

Неизвестные опубликовали ИИ-изображение и подпись на арабском языке.

Неизвестные взломали официальную президентскую страницу бывшего главы США Барака Обамы в Instagram*. Об этом сообщает портал TMZ.

«В воскресенье на официальной президентской странице Барака Обамы… появился странный контент», — передает издание.

По информации СМИ, страницу взломали 31 мая. После этого на ней появились несколько нетипичных публикаций, в том числе созданное искусственным интеллектом изображение с подписью на арабском языке: «Белый дом находится под контролем шиитов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники начали запугивать блокировкой аккаунтов. Присылаемая мошенниками ссылка обычно ведет не на официальный сайт сервиса, а на фишинговую страницу, где у пользователя просят номер телефона, пароль или код подтверждения. Именно таким образом данные реального аккаунта переходят к недобросовестным лицам.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

