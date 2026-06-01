Хакеры взломали президентский аккаунт Барака Обамы в Instagram*

Неизвестные взломали официальную президентскую страницу бывшего главы США Барака Обамы в Instagram*. Об этом сообщает портал TMZ.

«В воскресенье на официальной президентской странице Барака Обамы… появился странный контент», — передает издание.

По информации СМИ, страницу взломали 31 мая. После этого на ней появились несколько нетипичных публикаций, в том числе созданное искусственным интеллектом изображение с подписью на арабском языке: «Белый дом находится под контролем шиитов».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.