Таинственный «гул» по всему миру: ученые раскрыли происхождение странного звука

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 89 0

Люди разных стран с 1970-х жаловались на шум, похожий на работу двигателя. И этому нашлось объяснение.

Почему возникает низкий гул без видимого источника шума

Фото: 5-tv.ru

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PLOS Onе: странный ночной гул может быть симптомом различных патологий

Загадочный низкочастотный гул, на который десятилетиями жаловались жители разных стран по всему миру, может быть связан не с внешними источниками шума, а с особенностями слуховой системы. К такому выводу пришли ученые Норвежского университета науки и технологий. Результаты исследования опубликовали в журнале PLOS One.

Речь идет о феномене, при котором человек слышит гудение, напоминающее работу двигателя. Чаще всего такие жалобы появлялись ночью и в помещении. При этом другие люди рядом не замечали никакого звука, а найти внешний источник шума обычно не получалось.

Подобные сообщения фиксировали с 1970-х. Про некий «гул» рассказывали жители Великобритании, США, Канады, Австралии и других стран.

Загадка «гула» раскрыта

Исследователи решили выяснить, может ли феномен быть связан с повышенной чувствительностью к низким частотам. Для этого они обследовали 28 человек, которые сообщали о подобных ощущениях. Научный анализ показал, что у большинства участников слух не отличался от среднего, а выраженной чувствительности к низкочастотным звукам у них не выявили.

Затем ученые рассмотрели другую версию. Они проверили, может ли источник звука находиться во внутреннем ухе и быть связан с отоакустическими эмиссиями — слабыми сигналами, которые обычно человек не воспринимает. Однако эта гипотеза также не подтвердилась.

По мнению авторов работы, часть случаев загадочного гула можно объяснить низкочастотным тиннитусом (симптом различных патологий. — Прим. ред.). При таком состоянии человек слышит звук без внешнего источника. Это может быть гул, жужжание, шипение или другие шумы, возникающие внутри слуховой системы.

При этом исследователи не исключили, что в отдельных случаях у «гула» действительно могут быть реальные внешние причины. Однако многие жалобы, по их словам, могут быть связаны с тем, как мозг обрабатывает низкочастотные сигналы.

К тому же авторы исследования подчеркнули, что восприятие низких частот и инфразвука изучено хуже, чем восприятие высоких звуков. Поэтому этот феномен требует дальнейшего научного изучения.

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