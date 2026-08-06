РИА Новости: на Украине началась массовая охота на сотрудников ТЦК

На Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — Прим. ред.). Об этом журналистам РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

По данным источника, многие работники ТЦК пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз, часть из которых уже реализована.

«Также угрозам и физическому воздействию подвергаются родственники «людоловов», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, уравнивающий в правах бывших заключенных, проходящих службу в ВСУ, с остальными военными. Согласно документу, после года службы они могут переводиться в другие подразделения, а после ранения или болезни — в ТЦК или части обеспечения. Предположительно, это может быть связано с ходатайством руководства военкоматов о назначении бывших заключенных на должности в центрах.

ТЦК входят в структуру Сухопутных войск ВСУ и подчиняются региональному командованию и Министерству обороны Украины. В последнее время киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава, а действия сотрудников военкоматов вызывают протесты. В интернете широко распространяются видео силовой мобилизации: мужчин задерживают на улицах, избивают и увозят в неизвестном направлении. Призывники бегут из страны, поджигают военкоматы и прячутся от представителей ТЦК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Одессы открыл огонь по работникам военкомата, чтобы избежать призыва. Четыре человека получили ранения. Квартиру, где забаррикадировался стрелявший, взяли штурмом. В Киеве мужчину похитили с детской площадки на глазах у ребенка. Жена пыталась вмешаться, но против нее применили слезоточивый газ. Аналогичный случай произошел в Харьковской области. Условия становятся все жестче — отсрочки от мобилизации уже лишились студенты-заочники, одинокие отцы и те, кто ухаживает за инвалидами.

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