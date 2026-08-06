Психология сна: почему контроль и строгие правила мешают полноценному отдыху

Бессонница возникает из-за физических и психологических проблем

Бессонница является не столько физической неспособностью уснуть, сколько следствием неоправданных ожиданий человека от своего отдыха. Об этом сообщил портал Yahoo со ссылкой на рекомендации доктора Криса Винтера, специалиста по медицине сна и неврологии.

По словам эксперта, многие люди страдают не от отсутствия сна как такового, а от стресса, вызванного тем, что процесс идет не по плану. Винтер утверждает, что «идеальный спящий» одинаково спокойно чувствует себя в постели как во сне, так и в состоянии бодрствования.

Если человек не испытывает тревоги из-за долгого засыпания, то технически у него нет расстройства, требующего лечения. Доктор Винтер также предлагает пересмотреть отношение к современным гаджетам. Он полагает, что использование смартфонов перед сном, например для простых игр, может стать полезным ритуалом, если процесс ограничен по времени и помогает мозгу расслабиться.

Аналогичный гибкий подход врач советует применять и к детям. Вместо того чтобы принуждать их засыпать в строго определенные часы, родителям стоит установить фиксированное время нахождения в комнате. Ребенок может читать или тихо играть, но обязан проснуться в одно и то же время утром.

Это учит организм самостоятельно регулировать потребность в отдыхе без лишнего психологического давления и ночных баталий. Важным аспектом здорового сна является отказ от погони за идеальными цифрами, такими как обязательные восемь часов отдыха.

Невролог подчеркивает, что потребности каждого организма индивидуальны и зависят от генетики: кому-то достаточно шести часов, а кому-то мало и девяти.

Попытки заставить себя спать дольше, чем требуется телу, часто приводят к ночным пробуждениям и чувству разбитости. Главный совет эксперта заключается в том, чтобы перестать маниакально контролировать биологический процесс.

Как только человек достигает состояния «дзен» и перестает бояться бодрствования, его сон естественным образом нормализуется, так как мозг перестает воспринимать постель как зону борьбы.

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