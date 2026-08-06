Дмитриенко извинился перед певицей, чей вокал использовал в дуэте с сестрой

Певица Лина Ли заявила, что исполнитель Ваня Дмитриенко принес ей извинения после ситуации, возникшей вокруг их совместной песни «Ты со мной». Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Во время сольного концерта в московских «Лужниках» Дмитриенко исполнил композицию вместе со своей сестрой Лерой. После выступления Лина Ли, являющаяся соавтором песни, опубликовала видеообращение, в котором заявила, что на концерте использовалась фонограмма с ее вокалом. Позже артистка сообщила, что конфликт урегулирован.

«Со мной связался Ваня, извинился за произошедшую ситуацию. Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся», — написала Лина Ли.

Она также призвала поклонников не критиковать сестру исполнителя.

«Прошу вас, пожалуйста-пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она точно в этой ситуации не виновата», — отметила певица.

Сольный концерт Вани Дмитриенко прошел 2 августа в московских «Лужниках». По данным организаторов, выступление собрало около 70 тысяч зрителей, а сам исполнитель был внесен в Книгу рекордов России как самый молодой отечественный артист, давший сольный концерт на этой площадке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова прокомментировала ранний успех Вани Дмитриенко. Певица отметила, что каждый артист проходит свой путь, а популярность приходит в разное время. По ее словам, история Дмитриенко показывает, что признание публики может прийти еще в юном возрасте.

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