В ЦИК Армении пересчитали голоса на 637 избирательных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении завершила пересчет голосов, проведенных на парламентских выборах, которые прошли в республике 7 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание Sputnik Армения.

ЦИК пересчитал голоса на 637 избирательных участках из 2005. Это 30% от всего количества по стране. Количество неточностей в ходе парламентских выборов увеличилось на 230, составив 1279.

По информации издания, в результате пересчета по-прежнему лидирует партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». У нее 727 820 голосов. Пересчет дал блоку дополнительно 1148 голосов.

Тем временем как «Сильная Армения» Самвела Карапетяна набрала 340 088 голосов, «Процветающая Армения» — 58 378 голосов, а «Блок Армения» — 145 113 голосов.

Парламентские выборы в Армении прошли в минувшее воскресенье. В них участвовали 18 политических сил. По итогу партия Никола Пашиняна набрала меньше 50% процентов голосов. Оппозиция заявила о множественных нарушениях во время выборов и потребовала обнулить результаты.

Ранее ЦИК Армении аннулировал итоги парламентских выборов на двух участках. Причина — голосование во внеурочное время. По данным местных СМИ, после закрытия участков и завершения голосования туда привезли грузовики с военнослужащими.

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