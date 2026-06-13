«Кайфаните»: Волкова призвала женщин перестать «исправлять» облик

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Алена Куликова
Алена Куликова 1 655 0

Артистка также была недовольна своей внешностью 15 лет назад.

Звезда сериала Воронины призвала женщин любить себя

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса Волкова призвала женщин перестать исправлять свою внешность

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», выступила с обращением к девушкам, которые стремятся довести свою внешность до идеала с помощью косметических процедур и фильтров. Об этом рассказало издание Super.ru.

По ее словам, молодость сама по себе является красотой, и в этом возрасте ничего не нужно доделывать или дотягивать — достаточно просто быть собой.

Волкова призналась, что 15 лет назад она тоже была недовольна своей внешностью. Пересматривая старые фотографии, актриса не узнает ту девушку: на снимках много света, свежести и естественной легкости. Теперь она недоумевает, куда смотрели ее глаза тогда. Сегодня артистка слышит похожие жалобы от молодых подписчиц, которые постоянно хотят что-то в себе изменить и «исправить» мнимые недостатки.

Волкова подчеркнула, что не выступает против ухода за собой. Однако, по ее мнению, есть большая разница между заботой о себе и навязчивым желанием заключить свою самоценность в клетку неуверенности. Актриса призвала женщин ценить себя сегодняшними — не завтра, не после макияжа и не после десяти фильтров.

«Таких, как вы сейчас, у вас больше никогда не будет. По-настоящему здоровой внутренне и внешне. Кайфаните от себя сегодняшней», — обратилась она к подписчицам.

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