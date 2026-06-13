В Салавате прощаются с трагически погибшим хоккеистом Егором Ядыкиным

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 108 0

Спортсмен умер в результате случайного выстрела в голову во время подготовки к охоте.

В Салавате прощаются с хоккеистом Егором Ядыкиным

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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В Салавате началось отпевание хоккеиста Егора Ядыкина, погибшего в результате несчастного случая с охотничьим ружьем. Церемония проходит в Успенском кафедральном соборе города. Об этом сообщило РИА Новости.

Проводить спортсмена в последний путь пришли родственники, друзья, коллеги по спорту и жители города. Вместе с Егором отпевают и его 68-летнего деда, который покончил с собой после трагедии.

По предварительным данным, в день происшествия Ядыкин вместе с дедушкой готовился к охоте. Мужчина показывал внуку, как правильно заряжать и чистить ружье. Во время обращения с оружием произошел случайный выстрел. Пуля попала спортсмену в голову, и полученное ранение оказалось смертельным.

Егор Ядыкин был воспитанником хоккейной школы Авангард. Также он выступал за ХК Норильск. В клубе ранее заявили, что окажут семье погибшего всю необходимую поддержку. Знакомые и товарищи вспоминают Ядыкина как жизнерадостного и открытого человека. По их словам, он умел поддержать окружающих, заряжал команду энергией и всегда оставался надежным другом как на льду, так и за его пределами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дед хоккеиста Егора Ядыкина свел счеты с жизнью спустя несколько часов после смерти внука.

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