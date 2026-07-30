Судебный процесс по делу Лерчек проведут в закрытом режиме

Гагаринский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и постановил рассматривать уголовное дело в закрытом режиме. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Защита попросила провести заседания без присутствия публики и прессы, поскольку в ходе процесса будут исследоваться сведения о состоянии здоровья Чекалиной. Блогер поддержала ходатайство, а сторона государственного обвинения не возражала.

Суд согласился с доводами участников процесса и принял решение о закрытом рассмотрении дела.

В четверг, 30 июля, суд рассматривает вопрос об изменении меры пресечения блогеру из-за нарушения ранее установленных ограничений. Согласно материалам дела, на анкетные данные Лерчек были приобретены билеты по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва.

Ранее судебный процесс по делу Чекалиной был приостановлен в связи с ее онкологическим заболеванием. Как следует из ответа ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, блогер прошла курс химиотерапии. При этом врачи не выявили медицинских противопоказаний, которые могли бы помешать ее участию в судебных заседаниях.

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