«Детям придется нелегко»: адвокат о наследстве Павла Дурова*

Адвокат Жорин: детям Дурова* будет непросто вступить в наследство

У детей основателя Telegram Павла Дурова* могут возникнуть сложности при оформлении наследства, если часть его имущества будет находиться на территории России. Об этом адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Тем наследникам, которые будут претендовать на потенциальное наследство Павла Дурова, находящееся на территории Российской Федерации, если какое-то наследство, наследственная масса будет находиться к тому моменту на территории Российской Федерации, то вот этим наследникам, конечно, придется нелегко. Потому что это имущество может быть арестовано, взыскано в доход государства и различные вариации», — сказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что дети Дурова не становятся автоматически террористами или экстремистами из-за родства с ним. По словам Жорина, действующее законодательство этого не предусматривает.

Он также отметил, что ситуация может измениться к моменту открытия наследства, поскольку Дуров молод и здоров, а обстоятельства могут складываться по-разному.

Павел Дуров официально признал шестерых детей от трех женщин. Кроме того, предприниматель заявлял, что является биологическим отцом более 100 детей, рожденных с помощью донорства спермы в 12 странах мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что биологический материал Павла Дурова пока остается доступным для использования в программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В клинике «АльтраВита», где предлагают сделать эту процедуру с использованием донорской спермы основателя Telegram, заявили, что работают в обычном режиме.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

