«Будут решающими»: Туск отвел Украине 100 дней на урегулирование конфликта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 82 0

Премьер Польши заявил о периоде, который, по его мнению, может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Туск отвел Украине 100 дней на урегулирование конфликта

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kai Taller

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Туск назвал следующие 100 дней решающими для конфликта на Украине

Ближайшие три месяца могут стать переломным этапом для ситуации вокруг украинского конфликта. Такое мнение 30 июля высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Следующие 100 дней будут решающими», — передает его слова польское агентство PAP.

Глава польского правительства заявил, что Варшава продолжит участвовать в вопросах, связанных с украинским кризисом, и сохраняет поддержку Киева. Кроме того, он сообщил о намерении рассмотреть возможность передачи Украине дополнительного пакета военной помощи. По словам Туска, в состав нового пакета при необходимости могут войти ракеты для зенитных комплексов Patriot.

Ранее в Финляндии допустили, что усиление ударов российских войск по украинским портовым объектам и другим целям может приблизить завершение конфликта. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Украина оказалась в положении жертвы политики собственных союзников.

Президент России Владимир Путин 26 июля заявил, что уверен в завершении специальной военной операции победой России. Глава государства также подчеркнул значение единства российского общества после окончания СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео