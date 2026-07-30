Туск назвал следующие 100 дней решающими для конфликта на Украине

Ближайшие три месяца могут стать переломным этапом для ситуации вокруг украинского конфликта. Такое мнение 30 июля высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Следующие 100 дней будут решающими», — передает его слова польское агентство PAP.

Глава польского правительства заявил, что Варшава продолжит участвовать в вопросах, связанных с украинским кризисом, и сохраняет поддержку Киева. Кроме того, он сообщил о намерении рассмотреть возможность передачи Украине дополнительного пакета военной помощи. По словам Туска, в состав нового пакета при необходимости могут войти ракеты для зенитных комплексов Patriot.

Ранее в Финляндии допустили, что усиление ударов российских войск по украинским портовым объектам и другим целям может приблизить завершение конфликта. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Украина оказалась в положении жертвы политики собственных союзников.

Президент России Владимир Путин 26 июля заявил, что уверен в завершении специальной военной операции победой России. Глава государства также подчеркнул значение единства российского общества после окончания СВО.

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