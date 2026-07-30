Нашли спустя 25 дней: пропавшего в Якутии мужчину обнаружили на сенокосе

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

Исчезнувший приехал в регион работать на конебазе, но «прописался» в поле.

В Якутии чудом спасли пропавшего мужчину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пропавшего в Якутии мужчину нашли живым спустя 25 дней после исчезновения

Пропавшего в Якутии мужчину нашли живым спустя 25 дней. Он исчез 5 июля в Хангаласском улусе, куда за три дня до этого приехал из Якутска для работы на конебазе.

«Мужчина 1974 года рождения, пропавший 5 июля в Хангаласском улусе, найден живым», — сообщили в Telegram-канале региональной службы спасения.

Нашел его работник на сенокосе — предварительно, примерно в 80 километрах от села Немюгюнцы. Спасенного везут в больницу Якутска, информация о его состоянии уточняется. Чем он питался все это время и где добывал воду, неизвестно.

Поисково-спасательная операция проходила в два этапа — десять дней работники экстренных служб осматривали лес, но ничего не нашли. Позже 23 июля после официального заявления от жены пропавшего активную фазу поисков возобновили.

Ранее в Якутии на реке Алдан произошел более трагический случай. Пятеро пьяных оленеводов перевернулись на моторной лодке, четверо из них утонули, последний чудом выбрался на берег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео