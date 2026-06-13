ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

ВСУ нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), уничтожив и повредив автомобили и топливную инфраструктуру объекта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

«В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха», — говорится в сообщении.

Руководство станции отметило, что Киев совершает целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала и материально-технического обеспечения ЗАЭС.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных ударов, ситуация на объекте остается под полным контролем специалистов.

«Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений», — сообщают в пресс-службе ЗАЭС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в хранилищах ЗАЭС находится около 2600 тонн ядерного топлива. Попадание дрона в эту зону может вызвать аварию с последствиями регионального масштаба.

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