ВСУ нанесли десятки ударов по ЗАЭС и Энергодару за сутки

Светлана Стофорандова Журналист

В результате атаки в городе на 11 часов отключили электричество.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

За последние сутки ВСУ нанесли десятки ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее городу-спутнику Энергодару. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Буквально за последние сутки были десятки ударов в зоне и станции, и города. На 11 часов город был отключен от электроснабжения, сейчас мы его восстановили», — сказал Лихачев.

Большая опасность, по мнению главы «Росатома», заключается в возможных ударах по хранилищам ядерного топлива. На территории ЗАЭС находится около 2600 тонн сырья.

«В случае попадания в эту зону, особенно в хранилище отработавшего ядерного топлива, возникают риски регионального масштаба», — предупредил Лихачев.

Авария на объекте может привести к угрозе радиационной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 14 мая в результате атаки ВСУ на ЗАЭС были ранены два человека. Работников оперативно доставили в медучреждение для оказания помощи.

