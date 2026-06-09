Работа за коллегу: сотрудникам напомнили о доплате за совмещение обязанностей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Сумма компенсации зависит от характера и объема дополнительной нагрузки.

Когда сотрудник может требовать доплату за работу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Депутат Госдумы Свищев: дополнительная работа за коллегу должна оплачиваться

Сотрудники, выполняющие дополнительные обязанности без освобождения от основной работы, имеют право на доплату. Это касается совмещения профессий, расширения зоны обслуживания, увеличения объема задач или замены временно отсутствующего коллеги. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости.

По его словам, право на такую выплату закреплено в статье 151 Трудового кодекса России.

Как пояснил Свищев, при совмещении должностей, увеличении объема работы или исполнении обязанностей отсутствующего сотрудника работнику должна быть назначена доплата. Ее размер определяется по соглашению между сотрудником и работодателем.

Также депутат уточнил, что сумма компенсации должна зависеть от характера и объема дополнительной нагрузки. Если работодатель предлагает слишком маленькую выплату, сотрудник вправе отказаться от совмещения. Такой отказ не считается нарушением трудовой дисциплины.

При этом Свищев подчеркнул, что устных договоренностей в такой ситуации недостаточно. Совмещение должно оформляться письменно. Для этого нужно получить согласие работника, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, указать сроки, характер задач и размер доплаты, а затем издать соответствующий приказ.

Кроме того, депутат напомнил, что есть разные способы заменить сотрудника, который ушел в отпуск или временно отсутствует. Первый вариант — совмещение. В этом случае человек продолжает выполнять свою основную работу и параллельно берет на себя дополнительные обязанности, за что получает доплату.

Второй вариант — временный перевод. Тогда сотрудник полностью переходит на должность отсутствующего коллеги и освобождается от прежних функций. Оплата в таком случае идет по новой должности. Если оклад окажется ниже прежнего, работодатель может доплатить разницу по договоренности с работником.

Ранее, писал 5-tv.ru, россиянам объяснили, как сохранить пособие и зарплату.

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