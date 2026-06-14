Генеральная репетиция пандемии: число жертв Эболы в Конго растет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Летальность опасного вируса Минздрав страны оценил в 21%.

Насколько выросло число жертв лихорадки Эбола в Конго

Фото: Reuters/Gradel Muyisa Mumbere

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Число случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго достигло 710, смертей — 149

В Демократической Республике (ДР) Конго в результате заражения лихорадкой Эбола скончались 149 человек. Число лабораторно подтвержденных случаев достигло 710. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения страны в социальной сети X. Согласно опубликованной ведомством статистике, летальность вируса оценивается в 21%.

Прежде на страницах газеты Financial Times появился пугающий заголовок — авторы назвали вспышку лихорадки Эбола в Конго генеральной репетицией новой пандемии. В первую очередь тревога связана с тем, что международное финансирование мировой системы здравоохранения стремительно сокращается. Кроме того, возникают проблемы с доверием к научным институтам.

В материале отмечается, что Эбола вряд ли вырастет до уровня пандемии, но на фоне существующих прорех в системе следующая вспышка может оказаться фатальной. В интервью газете директор программы глобального здравоохранения американского Совета по международным отношениям Томас Боллики объяснил ситуацию в Конго так: медики и ученые знают, как преодолевать чрезвычайные ситуации, но институты и общественная поддержка предельно нестабильны.

Профессор в области глобального здравоохранения в Оксфордском университете Труди Ланг заявила, что нынешняя вспышка проверяет на прочность системы, которые в будущем понадобятся для борьбы с более масштабной угрозой. Пока вирус стал только трагедией Конго, но следующая болезнь Х может выйти далеко за пределы очага. Впрочем, уже сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает на высокий риск распространения Эболы по миру.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о наличии готовой вакцины против нового штамма лихорадки Эбола в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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