Блогер Лерчек прибыла на заседание суда

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 123 0

Судебный процесс по делу интернет-знаменитости был приостановлен из-за онкологического заболевания.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прибыла в Гагаринский суд Москвы, где рассмотрят вопрос об изменении ей меры пресечения. В суд блогер пришла в сопровождении возлюбленного Луиса Сквиччиарини. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения из-за нарушения блогером ранее установленных запретов В материалах дела указывалось, что на анкетные данные блогера были оформлены билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Также в рамках заседания планируется возобновить рассмотрение уголовного дела и перейти к изучению обстоятельств по существу.

Ранее судебный процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за онкологического заболевания блогера. Согласно ответу ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Чекалина прошла курс химиотерапии. При этом медицинских ограничений, которые препятствовали бы ее участию в заседаниях, выявлено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Чекалина планировала поездку в Белград для прохождения медицинской процедуры после химиотерапии. По данным источника ТАСС, в сербской столице блогер должна была встретиться с врачом из Германии, который должен был провести вакцинацию. Адвокаты Чекалиной заявили, что поездка была связана с острой необходимостью и не являлась нарушением назначенных судом ограничений.

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