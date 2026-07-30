Пожар в логистическом центре в Пензе после атаки БПЛА локализовали

Пожар в логистическом центре в Пензе, возникший после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), удалось локализовать. Об этом 30 июля сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«К настоящему моменту пожар удалось локализовать», — написал глава региона.

Для тушения возгорания к пензенским пожарным привлекли вертолет МЧС России. Воздушное судно оснащено специальной емкостью для забора и доставки воды в очаг пожара, что позволило работать в местах, недоступных для наземной техники, и ускорить ликвидацию открытого огня.

Возгорание на логистическом объекте произошло ранее в тот же день. На место прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. Из здания эвакуировали около 200 работников. В результате происшествия пострадали четыре человека.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

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