Национальная Медиа Группа создает бизнес-кластер дистрибуции и инвестиций в кино

Национальная Медиа Группа (НМГ) создает новый стратегический кластер дистрибуции и инвестиций в кино. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

«Создание кластера дистрибуции и инвестиций в кино соответствует стратегическому курсу НМГ на развитие российского кинопроизводства, диверсификацию источников дохода и укрепление лидерских позиций на рынке информации и развлечений», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В новую структуру войдут НМГ Кинопрокат, Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации. Возглавит кластер Вадим Верещагин, который также сохранит должность генерального директора НМГ Кинопрокат. Все изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

НМГ

«Сегодня успех кинопроекта определяется не только его художественной ценностью, но и качеством инвестиционной модели, маркетинговой стратегии и дистрибуции. Создание кластера позволит объединить эти компетенции в единую систему, повысить эффективность работы с контентом и создать дополнительные точки роста для бизнеса», — сказал Вадим Верещагин.

Как отметили в пресс-службе медиахолдинга, создание кластера поможет объединить экспертизу в финансировании, приобретении прав, кинопрокате и дистрибуции контента. Это должно ускорить принятие инвестиционных решений, улучшить отбор проектов и повысить их коммерческий потенциал.

Новая структура будет заниматься формированием инвестиционного портфеля кинопроектов, развитием сотрудничества с продюсерскими компаниями, приобретением прав на перспективный контент, организацией кинопроката, дальнейшей дистрибуцией на телевизионных и цифровых платформах в России и за рубежом, а также закупкой фильмов для активов холдинга.

Кластер станет третьим в структуре Национальной Медиа Группы. Ранее холдинг создал НМГ ДОК и кластер эфирного телевидения.

Ранее НМГ представила исследование «Кино как инструмент социальных изменений». Оно показало, что 82% россиян регулярно смотрят отечественные фильмы и сериалы, а 75% считают, что российское кино помогает укрепить связь с национальной культурой. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что зрители все чаще ждут от кинопроектов не только развлечения, но и обсуждения важных общественных тем.

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