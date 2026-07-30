«Попортили нервы»: Раймонд Паулс прокомментировал слухи о запрете своих песен

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 2 741 0

90-летний маэстро рассказал, что история с ограничениями доставила ему немало переживаний.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Раймонд Паулс назвал ложью новости о запрете своих песен

Композитор Раймонд Паулс прокомментировал слухи о запрете своих песен. В беседе с 5-tv.ru маэстро заявил, что ситуация уже осталась в прошлом, а связанные с ней события доставили ему немало переживаний.

«Нет. Все это вчера извинялись, сегодня не знаю, хотя мне попортили здесь и нервы, и как всегда. Не, ну слава тебе, господи, что это все уже ушло», — сказал Паулс.

Композитор также рассказал о своем состоянии здоровья, отметив, что продолжает двигаться и сохранять активность.

«Двигаюсь еще. Последними силами двигаюсь, и все», — отметил он.

Ранее в Латвии возникла ситуация вокруг исполнения произведений Паулса. Сейм страны одобрил изменения в законодательстве, согласно которым радиостанциям и другим электронным СМИ запрещается транслировать музыкальные произведения авторов, находящихся под национальными или международными санкциями.

После принятия поправок выяснилось, что под ограничения могут попасть восемь песен Раймонда Паулса. Причиной стало то, что эти композиции исполнялись артистами, в отношении которых действуют санкции.

Инициативу предложил депутат от партии «Национальное объединение» Артурс Бутанс. Во время обсуждения некоторые парламентарии выразили недоумение по поводу возможного исключения произведений одного из самых известных латвийских композиторов из радиоэфира.

Один из депутатов отметил, что подобная ситуация выглядит необычно, поскольку ограничения затронули не самого автора, а произведения, связанные с исполнителями, попавшими под санкции. В ответ представители парламента заявили, что при действующих правилах музыка авторов, связанных с санкционными списками, не может использоваться в эфире. При этом уточнялось, что слушатели по-прежнему смогут самостоятельно находить композиции в интернете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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