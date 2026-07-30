Воробьев: в Подмосковье предусмотрено 36 мер поддержки для бойцов СВО

В Подмосковье предусмотрено 36 мер поддержки для бойцов специальной военной операции, включая земельные участки, денежные выплаты, зубное протезирование и другие социальные блага. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 36 региональных мер поддержки. Мы постарались их сделать проактивно, что это значит? <…> Не нужно носить бумаги, ты можешь не выходя из дома получить все причитающиеся льготы. Это и земельный участок, и выплаты за него, зубопротезирование», — сказал Воробьев.

Правительство региона сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», также в Подмосковье функционируют реабилитационные центры, например «Ясенки» в Подольске и инклюзивный центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде.

На восстановлении в этих учреждениях находятся в том числе те, кто потерял зрение или слух.

Также в регионе принимаются меры по обеспечению безопасности местных жителей.

«Вот эти террористические атаки, которые идут, и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранение», — сказал Воробьев.

В Подмосковье предусмотрены выплаты для пострадавших, но разговор прежде всего не о деньгах, а о внимании и заботе, подчеркнул глава региона. Также принимаются меры по защите критически важных объектов инфраструктуры — это для властей приоритетная задача.

Ранее Андрей Воробьев рассказал Путину о планах по автоматизации Подмосковья.

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