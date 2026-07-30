Сон в руку, недосып — в живот: почему мы полнеем, если не спим по восемь часов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Недостаток ночного отдыха ухудшает фигуру даже при сбалансированном питании.

Почему от недосыпа можно располнеть

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Недосып провоцирует набор лишнего веса из-за гормонального сбоя

От хронического недосыпа можно располнеть даже при сбалансированном питании. О том, почему так происходит, Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Нелли Маркушина.

При недостатке сна повышается уровень гормона стресса кортизола. Из-за него начинает копиться жир в области живота, появляется риск развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

Кроме того, недостаток сна снижает естественную регуляцию аппетита и чувствительность тканей к инсулину, что со временем также повышает риск ожирения.

Кроме того, недосып может усиливать застой жидкости и нарушение водно-солевого обмена. Именно из-за этого по утрам у многих наблюдается повышенная отечность.

Взрослому человеку полагается спать примерно от семи до девяти часов в сутки. Если хроническое недосыпание войдет в привычку, то даже строгие диеты и тренировки не помогут сбросить вес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что есть и сколько спать, чтобы снизить гормон стресса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео