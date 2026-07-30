Огонь на складе в Пензенской области охватил 62 тысячи квадратных метров: есть пострадавшие

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 99 0

Объект был атакован украинскими беспилотниками.

Пожар на складе в Пензенской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На пожаре на складе Пензенской области пострадали четыре человека

Пожар на логистическом складе в Пензенской области охватил территорию в 62 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко на своем канале в мессенджере МАКС.

«На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасатели Пензенского спасательного центра», — уточнил глава региона.

Он добавил, что для борьбы с огнем были задействованы 50 единиц специализированной техники и два пожарных поезда. Также ожидается прибытие противопожарной авиации.

Губернатор отметил, что атака на гражданские объекты украинскими беспилотниками была совершена около четырех часов утра. Часть дронов перехвачена силами ПВО, однако 15 аппаратов противника нанесли удар.

Из помещения атакованного склада были эвакуированы 226 человек. Погибших нет, но есть раненые. Всего пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован.

Мельниченко подчеркнул, что объект, по которому ударили ВСУ, относится к гражданской инфраструктуре. Более того, в нем работает большое количество женщин и представителей молодого поколения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инфраструктура порта Тамань Краснодарского края была повреждена в результате атаки украинских дронов. Кроме того, от действий ВСУ пострадали люди.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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