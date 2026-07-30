Илон Маск заблокировал аккаунты информационного агентства Tasnim в X

Эфирная новость 54 0

Под ограничения попали страницы на персидском и английском языках.

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Илон Маск заблокировал аккаунты информационного агентства Tasnim

Илон Маск в своей соцсети заблокировал официальные аккаунты одного из крупнейших информационных агентств Ирана Tasnim. Под ограничения в X попали страницы на персидском и английском языках. При попытке их открыть появляется уведомление о нарушении правил сайта.

Tasnim считается одним из главных информационных ресурсов исламской республики. Там публикуют официальные заявления властей и сводки Корпуса стражей исламской революции. Политика блокировки касается многих ближневосточных СМИ. Ранее под ограничения попали иранские агентства Mehr, Fars, Press TV и даже личная страница покойного верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила бизнесмену перейти от критики западных чиновников к реальным действиям и отключить спутниковую сеть Starlink, если он действительно хочет спасти человеческие жизни.

Скандал начался с заявления Маска о том, что его «сильно раздражают изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска». Миллиардер подчеркнул, что достичь мира без территориальных уступок со стороны Киева нереалистично, и назвал свою позицию не пророссийской, а прагматичной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео